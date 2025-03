Kazandığını gayrimenkule yatırdı: Melisa Şenolsun’un Çanakkale’deki arsası değerine değer katıyor!

Hasan Can Kaya evi satıp satmama konusunda bir hayli kararsız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



MİLYONLUK VİLLASINDA "CAN"I SIKILIYOR

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, kendine has programı ile birlikte hem dijital de hem de sosyal medyada kendine geniş bir izleyici kitlesi oluşturmuş bir isim...

Ancak ünlü komedyenin gündemden düşmeyen sadece sahne performansları değil, son dönemde evinin yanında yapılan inşaat yüzünden yaşadığı büyük problemler...

Kaya, 5 sene önce Levent'ten villa almış ve burada kendisine bir hayat kurmuştu. Böylesine kıymetli bir mülk, insanı mutlu etmesi beklenen bir yatırım aracı olmalı... Fakat Kaya için işler öyle gitmiyor. Villanın hemen yanındaki inşaat, ünlü ismin huzurunu kaçırmaya başlamış. İstenmeyen inşaat sesleri, toz, gürültü ve iş makinelerinin sürekli varlığı, Kaya'nın rahat bir yaşam sürmesini engelliyor. Duyduğuma göre de Kaya, gündüzleri inşaat sesleri yüzünden ikinci bir ev kiralamak için arayışa girmiş.