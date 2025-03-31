Kazandığını gayrimenkule yatırdı: Melisa Şenolsun’un Çanakkale’deki arsası değerine değer katıyor!

Hasan Can Kaya evi satıp satmama konusunda bir hayli kararsız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
MİLYONLUK VİLLASINDA "CAN"I SIKILIYOR
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, kendine has programı ile birlikte hem dijital de hem de sosyal medyada kendine geniş bir izleyici kitlesi oluşturmuş bir isim...
Ancak ünlü komedyenin gündemden düşmeyen sadece sahne performansları değil, son dönemde evinin yanında yapılan inşaat yüzünden yaşadığı büyük problemler...
Kaya, 5 sene önce Levent'ten villa almış ve burada kendisine bir hayat kurmuştu. Böylesine kıymetli bir mülk, insanı mutlu etmesi beklenen bir yatırım aracı olmalı... Fakat Kaya için işler öyle gitmiyor. Villanın hemen yanındaki inşaat, ünlü ismin huzurunu kaçırmaya başlamış. İstenmeyen inşaat sesleri, toz, gürültü ve iş makinelerinin sürekli varlığı, Kaya'nın rahat bir yaşam sürmesini engelliyor. Duyduğuma göre de Kaya, gündüzleri inşaat sesleri yüzünden ikinci bir ev kiralamak için arayışa girmiş.
Alaçatı'da bayram indirimi! Fiyatlar düşüşe geçti (AA)
ALAÇATI'DA BAYRAM İNDİRİMİ!
Son yıllarda Çeşme- Alaçatı, özellikle yüksek fiyatları ile sıkça gündeme gelmişti. Hangi mevsim olursa olsun, bu şirin yer, lüks tatilcilerin gözdesi haline gelmişti. Ancak, bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde değişen bir durum var. Bodrum ve Antalya'nın aksine oteller fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü. Alaçatı'nın zaman zaman astronomik fiyatları, tatilciler için bir engel oluşturuyor olsa da, bu Bayram dönemi itibariyle otel fiyatları düşüşe geçti. Günlüğü 10 bin veya 15 bin lira olan butik oteller bayramda büyük indirimlere gitmiş. Özellikle bin TL'ye kadar inen günlük konaklama fiyatları ile şimdilerde yer bulabiliyorsunuz.
İzzet Çapa (Takvim Gazetesi)
MİAMİ'DE 2 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDI
Ünlü işletmeci İzzet Çapa, kurduğu markalar ile bir dönemin İstanbul eğlence hayatına domine ediyor ve yön veriyordu. Daha sonra Amerika'ya taşınma kararı almış ve Miami'ye yerleşmişti. Burada bir restoran hayali kuran ve kısa sürede bu hayalini gerçekleştiren Çapa, Miami'de başarı yakalamak istiyordu. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Çapa, yaklaşık 2 milyon dolar değerinde büyük bir dolandırıcılığa uğrayarak, işletmesini kapatmak zorunda kaldı ve İstanbul'a geri döndü. Bu büyük hayal kırıklığı, onun iş dünyasındaki kariyerini sarsmış olsa da, İzzet Çapa'nın azmi ve girişimcilik ruhu, onu yeniden sektöre döndürdü. Şimdi ise, İstanbul'un en gözde semtlerinden biri olan Bebek'te yeni bir mekan açmak üzere geri dönmüş. Benden söylemesi...