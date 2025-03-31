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Kazandığını gayrimenkule yatırdı: Melisa Şenolsun'un Çanakkale'deki arsası değerine değer katıyor!

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, yıllar önce Çanakkale’den arsa aldı. Arsası için onlarca teklif alan oyuncu, satmadı. Arsasının değeri ise aldı başını gitti.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Mart 2025
Kazandığını gayrimenkule yatırdı: Melisa Şenolsun’un Çanakkale’deki arsası değerine değer katıyor!

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Son yıllarda sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda dikkatli yatırımcı kimliğiyle de adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun, seneler önce Çanakkale'den arazi satın almıştı. Henüz oyunculuk kariyerinin başındayken, geleceğe dönük bir adım atarak yatırım yapmak için satın aldığı arazi, zamanla büyük bir değer kazandı.

Melisa Şenolsun (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Melisa Şenolsun (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak, kendisine sunulan pek çok teklif karşısında da arazisini satmama kararı almış Melisa Şenolsun... Yıllar önce aldığı arazinin şu anki değerinin 2 katı verilse de satmayan güzel oyuncu, ileriye dönük bu bölgenin daha da değerleneceğini düşünüyormuş.

Melisa Şenolsun (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Melisa Şenolsun (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

PLANLI İLERLEME...
Bu arada Çanakkale'den daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu gibi birçok ünlü isim yatırımlık arazi almıştı. Bu durum, Türkiye'de ve dünyada hızla değerlenen gayrimenkul piyasasına dair önemli bir örnek oluşturuyor. Çoğu zaman ünlü isimler; paralarını lüks araçlara, gösterişli tatillere veya marka yatırımlarına harcarken, Şenolsun ve bu ünlü isimler geleceğe dönük yatırım yapıyorlar. Benden söylemesi...

Hasan Can Kaya evi satıp satmama konusunda bir hayli kararsız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hasan Can Kaya evi satıp satmama konusunda bir hayli kararsız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

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Ancak ünlü komedyenin gündemden düşmeyen sadece sahne performansları değil, son dönemde evinin yanında yapılan inşaat yüzünden yaşadığı büyük problemler...

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