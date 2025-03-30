Anıl Altan’a ipler koptu: Pelin Akil alyansını çıkartıp attı!

Eşi Anıl Altan ile bir süredir boşanacakları iddia edilen oyuncu Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Son dönemde boşanacakları iddialarına sessiz kalan ve evlerini ayırdıkları iddia edilen çiftin üzerindeki karabulutlar henüz dağılmış değil. Evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları söylenen ikiliden Akil, iş toplantısına yetişmeye çalıştığı sırada görüntülendi.

ÖNEMLİ DETAY!

Ancak dikkatli bakışlardan kaçmayan önemli bir detay ise çiftin evliliklerindeki krizin halen devam ettiğine işaret etti. Parmağındaki alyansını çıkardığı gözlerden kaçmayan oyuncu, boşanma iddialarıyla ilgili soruyu "Çocuklarımız var, çok konuşmayı uygun bulmuyoruz" diye yanıtsız bıraktı.