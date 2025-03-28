ATV’nin sevilen sunucusu Nursel Ergin’den müjdeli haber!

Türkiye Nursel Ergin'i katıldığı bir yarışma programı ile tanıdı. Ama hikayesi filmleri aratmadı. Ünlü sunucu, yetimhanede kaldı. Annesini hiç tanımadı. Hayatla savaşırken katıldığı bir yarışma ona şöhretin kapısını açtı. Ancak bu sırada kanser olduğu ortaya çıktı. Önce rahim ardından meme kanserini atlattı. Tedavi süreci devam eden güzel sunucu nihayet hastalığı yenmeyi başardı.



ZAFER ÇANINI ÇALDI

Zor dönemlerden geçen ve bu süreçleri zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşan Ergin, sonunda mücadelesini kazandı. Nursel Ergin, kendi hesabında yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini takipçilerine duyurdu. Kanseri yendiğini açıklayan Ergin, tedavi gördüğü hastanede zafer çanını çalarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.



"HASSAS OLMAYIN"

Nursel Ergin 'Bu mutluluğun tarifi yok, kendi yoluma gitme zamanı' diyerek adeta hayata tekrar 'merhaba' dedi... Öte yandan Ergin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında peş peşe paylaşım yaptı. Kemoterapi aldığı sırada paylaşım yapan Ergin, "Bu kadar hassas olmasın kalbiniz hasta olursunuz size acımayana siz hiç acımayın" notuyla takipçilerine uyarıda bulunmuştu. Kemoterapi sırasında saçları dökülen güzel sunucu, 42 kiloya kadar düştüğünü söyledi.

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