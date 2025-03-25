Nursel Ergin kanseri nasıl yendiğini anlattı!

Nursel Ergin, a para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'nın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'ye konuk oldu. Yaşadığı süreci anlatan sunucu, ''Annesiz babasız, yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aşırı empatik biriyim, o yüzden hastalandım.



Başıma gelenlere takılmıyorum. Bundan ne dersler çıkarırım diye düşünüyorum. Kanser sayesinde yeniden doğdum, kendimi keşfettim. Ölmekten korkmuyorum. Yarın, 6 ay sonra ne olacağımız belli değil. Önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak" dedi. Nursel Ergin, hafta içi her gün 14.00'de Mutfak Bahane'nin sunucusu olarak Atv izleyicisi ile buluşuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN