Nursel Ergin kanseri nasıl yendiğini anlattı!

Nursel Ergin, a para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'nın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'ye konuk oldu. Yaşadığı süreci anlatan sunucu, ''Annesiz babasız, yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aşırı empatik biriyim, o yüzden hastalandım.
Başıma gelenlere takılmıyorum. Bundan ne dersler çıkarırım diye düşünüyorum. Kanser sayesinde yeniden doğdum, kendimi keşfettim. Ölmekten korkmuyorum. Yarın, 6 ay sonra ne olacağımız belli değil. Önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak" dedi. Nursel Ergin, hafta içi her gün 14.00'de Mutfak Bahane'nin sunucusu olarak Atv izleyicisi ile buluşuyor.