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Bir yaprak daha koptu! Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yoncası Filiz Akın yaşamını yitirdi

Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yoncası’ndan biri olan Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti... 116 filmde başrol oynayan Akın, dün Aşiyan Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mart 2025
Bir yaprak daha koptu! Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yoncası Filiz Akın yaşamını yitirdi

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası" olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavisi İstanbul'da devam eden Filiz Akın'dan acı haber geldi. Sağlık Bakanlığı, usta oyuncunun vefatını şu paylaşımla duyurdu: "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

KANSERİ YENMİŞTİ
Filiz Akın, 1 Eylül 2024'ten bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi görüyordu. Yıldız oyuncu, daha önce kanser tedavisi de görmüştü. Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.

FARK YARATMIŞTI!
Filiz Akın, Yeşilçam'ın klasik kadın figüründen farklı olarak modern ve Avrupai tarzıyla ön plana çıktı. 1970'li yıllara kadar Tarık Akan, Ediz Hun, Kartal Tibet ve Cüneyt Arkın gibi isimlerle sayısız filmde rol aldı. Şık giyimi, zarif tavırları ve eğitimli kişiliğiyle farklı bir kadın karakteri yarattı.

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