Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akın'ın ölüm haberini, Sağlık Bakanlığı duyurdu.
Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akın'ın ölüm haberini, Sağlık Bakanlığı duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." açıklaması yapıldı.
"GÜLE GÜLE GÜZELLER GÜZELİ ARKADAŞIM"
Ünlü oyuncu, Nebahat Çehre, Filiz Akın'ın fotoğrafını "Elimde kalbimde yazmaya veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum" notuyla yayınlayarak veda paylaşımında bulundu.