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SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Filiz Akın vefat etti!

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın’dan acı haber geldi. Yeşilçam’ın ‘kolejli kızı’ olarak hafızalara kazınan Akın, 82 yaşında vefat etti.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 15:36
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Filiz Akın vefat etti!

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Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akın'ın ölüm haberini, Sağlık Bakanlığı duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." açıklaması yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"GÜLE GÜLE GÜZELLER GÜZELİ ARKADAŞIM"

Ünlü oyuncu, Nebahat Çehre, Filiz Akın'ın fotoğrafını "Elimde kalbimde yazmaya veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum" notuyla yayınlayarak veda paylaşımında bulundu.