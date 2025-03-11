Futboldan basketbola aşk transferi! Devrim Özkan’ın eski ve yeni sevgili arasındaki boy farkı sosyal medyayı salladı

Galatasaray 'ın yıldız futbolcusu Lucas Toreira ile oyuncu Devrim Özkan, 2023 yılında aşk yaşamaya başladı. Ancak 1 yıl sonra ayrıldı. Ancak ayrılığa dayanamayan ikili aynı yılın Ağustos ayında yeniden barıştı. Lucas Torreira , sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için de düğmeye bastı.

Onunla birlikte ülkesi Urguay'a gitti. Ancak bu hamle de ilişkilerini kurtarmaya yetmedi. Çiftten ayrılık haberi geldi. İkili birbirleriyle bağlantılarını hemen kesti. Bir süre sonra Özkan'ın adı basketbolcu Luka Brajkovic ile anıldı. Ancak gerçek aşkı ortaya çıktı.

Devrim özkan, aradığı aşkı basketbolcu Mahir Ağva'da buldu. (Takvim.com.tr)



Özkan'ın yeni aşkının da bir basketbolcu olduğu öğrenildi. Devrim özkan, aradığı aşkı basketbolcu Mahir Ağva'da buldu. İkilinin arkadaşları aracılığı ile tanıştığı ve gözlerden ırak bir şekilde ilişkilerini sürdürdüğü vurgulandı. Bu arada Ağva'nın adı daha önce de Hafsanur Sancaktutan ve Sümeyye Aydoğan gibi oyuncularla da anılmıştı.