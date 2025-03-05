Hepsi Grubu'nun "Sivri Dillisi" Yasemin'den Gülçin'e zehir zemberek sözler!

Gülçin Ergül, "Hepsi" ile adını duyurup daha sonra gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel olarak devam etmişti. Ergül, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 'Hepsi' grubunun dağılmasından kendisinin sorumlu tutulmasıyla ilgili konuşup gözyaşlarına boğulmuştu.



Ergül, "Ben uzun süre açıklama yapmadım. Hem dava olduğu için hem de arkadaşlarım hakkında hiçbir şekilde negatif konuşmak istemediğim için. Grubu bırakıp bozmuşum gibi algılanıyor ama bence bu bir etkileşim, günah keçisi ben olmamalıyım" ifadelerini kullanmıştı.



Ergül'ün bu açıklamalarının ardından eski grup arkadaşları Yasemin Yürük tepki gösterdi. Yürük, sosyal medyadan Gülçin Ergül'ün "Savaşçı" şarkısını ekleyerek, "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı" dedi.



Sözlerini sürdüren Yürük, "Mağduru oynamak daha kolay oluyor. Hâlâ geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz, sevgiyle kalın. Bu arada şarkın çıkmış hayırlı olsun" diyerek iğneleyici sözler kullandı.

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