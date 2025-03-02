Gururlu güzel! Dilan Çiçek Deniz Berlin Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 30. yaş gününü sevgilisi Rafael Cemo ile Etiler'de kutladı. Deniz, "Baş başa yemek yeriz diye düşünmüştüm ama Cemo sürpriz bir parti ayarlamış. 30 oldum ve kendimi bayağı iyi hissediyorum. Bakalım 30. yaşım bana neler getirecek göreceğiz" dedi.



Bu yıl Berlin'de düzenlenecek Berlin Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Deniz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutluyum, onur duyuyorum. Orada sadece kendimi değil, yetiştirildiğim kültürü anlatma fırsatı da bulacağım. Kendimi çok şanslı hissediyorum."