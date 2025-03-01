Başka Bir Günün yeni bölümüne övgü yağdı!

Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin önceki gece 5. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide gözaltına alınan Nehir, oradan çıkmayı başarırken Serdar'ın sakladığı paranın peşine düşenler Nehir'in başına bela oldu.



ÖVGÜLER YAĞDI!

Bölüme haftalardır başına ne geldiği merak edilen Serdar'ın Nehir'in karşısına çıktığı sahne damga vurdu. Haftalardır beklenen Nehir ve Serdar karşılaşmasının gerçekleştiği gerilimi yüksek bölüm sosyal medyadan da övgüleri topladı.

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