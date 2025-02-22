Ece Gürsel’i şoke eden klip benzerliği!

Ece Gürsel, geçtiğimiz yıl yayınladığı "İnanamam Yalanlarına" adlı şarkısının klibinde kullanılan dekorun, New York Fashion Week'te birebir aynısının kullanıldığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Gürsel, başlangıçta şaşırdığını ancak sonrasında "İyi fikirlerin sahibi bir yönetmenle çalışmış olmanın mutluluğunu yaşadım. İlham olmuşsak ne mutlu." diyerek yaşadığı gururu dile getirdi. Sanat ve moda dünyasında dikkat çeken bu benzerlik, "Klip mi defileye ilham oldu?" sorularını akıllara getirdi.

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