Gökçe Bahadır’dan bilmece gibi kaçamak cevaplar!

Gökçe Bahadır, Kalamış'ta bir mekandan çıkarken görüntülendi. Soğuk havanın etkisiyle soruları kısa yanıtlayan Bahadır, yapımcılık kariyeriyle ilgili olarak, "Süper gidiyor, geri dönüşleri çok güzel yönde. Bu da bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.



Televizyon ekranlarına ne zaman döneceği merak edilen ünlü oyuncu, bu konuda da ipuçları verdi. "Okuduğum bir şeyler var, yakın zamanda döneceğim. Dizileri takip ediyorum, Türk yapımlarına bayılıyorum. Bence bizim ayrı bir değerimiz olmalı" diyen Bahadır, yeni projeler için hazırlık yaptığını belirtti.



SORULARI GEÇİŞTİRDİ!

Emir Ersoy'la mutlu bir evliliği olan ve muhabirlerin, "Anne olmak istiyor musunuz?" sorusu üzerine gülümseyen Bahadır, "Teşekkür ediyorum arkadaşlar, hava çok soğuk" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

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