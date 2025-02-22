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16 yıllık eşi Adnan Aksoy'la boşanma aşamasındalar! Güzide Duran şiddet iddialarına sessiz kaldı

Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava açarak iş insanından şiddet görüp ihanete uğradığı iddiaları için sessizliğini korudu.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la boşanma aşamasındalar! Güzide Duran şiddet iddialarına sessiz kaldı

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    Güzide Duran, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

    Güzide Duran ve Adnan Aksoy. (Takvim.com.tr arşiv)Güzide Duran ve Adnan Aksoy. (Takvim.com.tr arşiv)

    16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmaya hazırlanan ve eşinin evlilik birliği içerisinde sadakatsiz davrandığını, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını avukatı aracılığı ile belirten Duran, 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve çocukları için aylık 600 bin lira nafaka talep etmişti.

    Güzide Duran. (Instagram)Güzide Duran. (Instagram)

    SOYADINI SİLMEDİ
    İş insanı eşinden ayrılmak için gün sayan Duran, gazetecilerin "Evliliğinizde fiziki ya da psikolojik şiddet gördünüz mü?" sorusunu yanıtsız bırakıp "O kadar detaya giremiyorum, gizlilik kararı var konuşamıyorum" diyerek geçiştirdi.

    Güzide Duran. (Takvim Gazetesi)Güzide Duran. (Takvim Gazetesi)

    Öte yandan çekişmeli bir boşanma sürecine giren Duran'ın sosyal medyada hala eşinin soyadını kullanması da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü model, "Aksoy" soyadını kullanmaya devam ediyor.

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