16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la boşanma aşamasındalar! Güzide Duran şiddet iddialarına sessiz kaldı

Güzide Duran, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Güzide Duran, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmaya hazırlanan ve eşinin evlilik birliği içerisinde sadakatsiz davrandığını, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını avukatı aracılığı ile belirten Duran, 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve çocukları için aylık 600 bin lira nafaka talep etmişti.
SOYADINI SİLMEDİ
İş insanı eşinden ayrılmak için gün sayan Duran, gazetecilerin "Evliliğinizde fiziki ya da psikolojik şiddet gördünüz mü?" sorusunu yanıtsız bırakıp "O kadar detaya giremiyorum, gizlilik kararı var konuşamıyorum" diyerek geçiştirdi.
Öte yandan çekişmeli bir boşanma sürecine giren Duran'ın sosyal medyada hala eşinin soyadını kullanması da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü model, "Aksoy" soyadını kullanmaya devam ediyor.