16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la boşanma aşamasındalar! Güzide Duran şiddet iddialarına sessiz kaldı

Güzide Duran ve Adnan Aksoy. (Takvim.com.tr arşiv)

16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmaya hazırlanan ve eşinin evlilik birliği içerisinde sadakatsiz davrandığını, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını avukatı aracılığı ile belirten Duran, 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve çocukları için aylık 600 bin lira nafaka talep etmişti.