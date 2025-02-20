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Deniz ailesinde sular durulmuyor: Feyza Aktan ilk kez konuştu!

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz’in kendisini darp ettiği iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Ortaya çıkan o görüntülerin ünlü oyuncu ile ilgili olmadığını dile getirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Feyza Aktan ilk kez konuştu!

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    Uzun zamandır ailesiyle problemler yaşayan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerden sonra hastaneden çıkan ve evinde dinlenen Özcan Deniz'in henüz sete çıkmadığı öğrenilmişti. Özcan Deniz için çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, Deniz'in 2019'a boşandığı oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'ı darp ettiği ileri sürülmüştü. Hatta Aktan'ın darp fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

    GERÇEK DIŞI!
    Eski eş Feyza Aktan, konuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını belirten bir açıklamada bulundu. Özcan Deniz'in kendisini darp ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getiren Aktan, "O görüntüler, bakıcı davasından kalma... Biz anne-baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    MEYDAN OKUMUŞTU
    Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan eşinin ailesine meydan okuyan Samar Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım. Nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinizi bak hepinizi!" yazmıştı.

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    Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan ilk kez konuştu! Özcan Deniz'den şiddet gördü mü?
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