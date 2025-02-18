Özcan Deniz’den korkutan haber: Aile kavgası kalbini yordu

Özcan Deniz ile ailesi arasındaki gerginlik devam ediyor. Ünlü sanatçının annesi Kadriye Deniz'in şarkıcının eşi Samar Dadgar'ı dövdüğü iddia edilmişti. Kadriye Deniz, "Samar'ı dövmedik. Kız da iyi biliyor. Elimiz değmedi. O bize parmak salladı" dedi. Özcan Deniz'in Feyza Aktan'dan olan oğlu Kuzey için konuşan Kadriye Deniz, "Kuzey'in ruhunu çaldı.



Çocuk onu istemiyordu önce. Kendine alıştırdı. Özcan bana torunumu bana getirmiyor, bana acı çektiriyor" diye konuştu. Kadriye Deniz'in açıklamasından sonra Özcan Deniz hastanelik oldu. Çok sert açıklamalar yapan Dadgar, "Özcan Deniz'e bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bundan sonra korkun benden" diye yazdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN