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Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: "Dünyayı başınıza yıkarım..."

Şarkıcı Özcan Deniz son dönemde magazin manşetlerine aile krizi haberleriyle bomba gibi düştü. Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a evli oldukları dönemde şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Aktan'ın darp fotoğrafları ilk kez ortaya çıkarken Özcan Deniz'den korkutan haber geldi. Ünlü şarkıcı kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kötü haberi alan Deniz'in eşi Samar Dadgar ise sosyal medya hesabından tehditler savurdu.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 18:03 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 18:03
Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'İn aile içi krizi gün geçtikçe büyümeye devam etti. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik magazin manşetlerinde büyük ses uyandırdı.

Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...

ESKİ EŞİNİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açılmıştı. Bu olaylar yetmezmiş gibi Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a da şiddet uyguladığı iddia edildi.

Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...

DARP FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Feyza Aktan'ın Özcan Deniz tarafından darp edildiği iddia edildi. Hatta darp edildikten sonraki fotoğrafları ortaya çıkan Aktan'ın vücudundaki morluklar dikkat çekti.

Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...

Tartışmaları körükleyen bir hamle de Özcan Deniz'in kardeşinden gelmişti. Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" demişti.

Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...

Özcan Deniz'in annesi Kadirye Deniz açıklama yaptı. Bir magazin programına bağlanan anne Deniz, "Asla, elim değmedi dokunmadım. Asla öyle bir şey yoktur. 3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. " demişti.

Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...

ÖZCAN DENİZ HASTANEYE KALDIRILDI

Tüm bu polemiklerden sonra Özcan Deniz'den korkutan haber geldi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...

ÖZCAN DENİZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...

TEHDİTLER SAVURDU

Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını duyan eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Samar Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız bitmedi, tuzaklarınız... Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bak hepinizi hepinizi." dedi.

Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...

"ALLAH SİZİ AFFETMESİN"

Zehir zemberek sözlerine devam eden Samar Dadgar, bir diğer paylaşımında ise, "Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden. İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca. Sabah akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü neden göz yaşı akıttığının hesabı olacaktır. Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler. Adalette de öyle Hepiniz dediğimde ciddiydim. Bak belgeli" dedi.

Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...

Özcan Deniz