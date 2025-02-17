Özcan Deniz 'in hastaneye kaldırıldığını duyan eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Samar Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız bitmedi, tuzaklarınız... Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bak hepinizi hepinizi." dedi.

"ALLAH SİZİ AFFETMESİN"

Zehir zemberek sözlerine devam eden Samar Dadgar, bir diğer paylaşımında ise, "Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden. İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca. Sabah akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü neden göz yaşı akıttığının hesabı olacaktır. Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler. Adalette de öyle Hepiniz dediğimde ciddiydim. Bak belgeli" dedi.