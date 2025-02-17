Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'İn aile içi krizi gün geçtikçe büyümeye devam etti. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik magazin manşetlerinde büyük ses uyandırdı.
ESKİ EŞİNİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açılmıştı. Bu olaylar yetmezmiş gibi Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a da şiddet uyguladığı iddia edildi.
DARP FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Feyza Aktan'ın Özcan Deniz tarafından darp edildiği iddia edildi. Hatta darp edildikten sonraki fotoğrafları ortaya çıkan Aktan'ın vücudundaki morluklar dikkat çekti.
Tartışmaları körükleyen bir hamle de Özcan Deniz'in kardeşinden gelmişti. Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" demişti.
Özcan Deniz'in annesi Kadirye Deniz açıklama yaptı. Bir magazin programına bağlanan anne Deniz, "Asla, elim değmedi dokunmadım. Asla öyle bir şey yoktur. 3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. " demişti.
ÖZCAN DENİZ HASTANEYE KALDIRILDI
Tüm bu polemiklerden sonra Özcan Deniz'den korkutan haber geldi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.
ÖZCAN DENİZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.
TEHDİTLER SAVURDU
Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını duyan eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Samar Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız bitmedi, tuzaklarınız... Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bak hepinizi hepinizi." dedi.
"ALLAH SİZİ AFFETMESİN"
Zehir zemberek sözlerine devam eden Samar Dadgar, bir diğer paylaşımında ise, "Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden. İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca. Sabah akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü neden göz yaşı akıttığının hesabı olacaktır. Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler. Adalette de öyle Hepiniz dediğimde ciddiydim. Bak belgeli" dedi.
Özcan Deniz