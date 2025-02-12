Galatasaray’ın yıldızı Morata’nın eski eşi Alice paraya para demiyor!

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın boşandığı eşi Alice Campello, 2024 yılında kurduğu kozmetik markasından yaklaşık 9 milyon Euro gelir elde etti. Bunun üzerine "Forbes Woman" dergisinin Aralık ayı kapağı oldu.



İspanyol golcünün bonservis ücreti ortaya konduğunda Alice Campello'nun Morata'dan daha çok kazandığı ortaya çıktı. Aynı evi paylaşan ve birbirlerine aşık iki sevgili olan Morata ve Alice'in dört çocuğu bulunuyor. 2017 yılında evlenen çift geçtiğimiz sene boşansa da aralarındaki buzları eritip, tekrar bir araya gelmişti. İddialara göre; Morata yarım sezonluğuna Galatasaray'dan 3 milyon Euro alacak.

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