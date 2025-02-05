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Cem Özer'den eski eşi Nurgül Yeşilçay'a esprili soru: Benimle neden evlendin?

Cem Özer, YouTube'da program yapmaya hazırlık yaptığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cem Özer, "Nurgül Yeşilçay'ı konuk alsanız ona ne sormak isterdiniz?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Cem Özer’den eski eşi Nurgül Yeşilçay’a esprili soru: Benimle neden evlendin?

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    Youtube'da program yapmaya hazırlanan Cem Özer, önceki gün gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Yeşilçay, Özer’le 2004 yılında evlenmiş ve 2010 yılında boşanmıştı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Yeşilçay, Özer’le 2004 yılında evlenmiş ve 2010 yılında boşanmıştı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Eski eşi Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyada paylaştığı videolar hakkında Cem Özer, "Nejat varsa içinde izliyorum. O yoksa takip etmiyorum. Nurgül değerli bir oyuncu ve oğlumun annesi. Biz yollarımızı ayırdık, özel hayatıyla ilgilenmiyorum. Kimseye küs ve kırgın da değilim" dedi.

    Cem Özer'den eski eşi Nurgül Yeşilçay'a esprili soru: Benimle neden evlendin? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Cem Özer'den eski eşi Nurgül Yeşilçay'a esprili soru: Benimle neden evlendin? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Cem Özer, "Nurgül Yeşilçay'ı konuk alsanız ona ne sormak isterdiniz?" sorusuna ise, "Benimle neden evlendin sorusunu sorardım" diyerek güldü.

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