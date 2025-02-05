Cem Özer’den eski eşi Nurgül Yeşilçay’a esprili soru: Benimle neden evlendin?

Yeşilçay, Özer’le 2004 yılında evlenmiş ve 2010 yılında boşanmıştı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Eski eşi Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyada paylaştığı videolar hakkında Cem Özer, "Nejat varsa içinde izliyorum. O yoksa takip etmiyorum. Nurgül değerli bir oyuncu ve oğlumun annesi. Biz yollarımızı ayırdık, özel hayatıyla ilgilenmiyorum. Kimseye küs ve kırgın da değilim" dedi.