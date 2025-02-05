Cem Özer’den eski eşi Nurgül Yeşilçay’a esprili soru: Benimle neden evlendin?

Youtube'da program yapmaya hazırlanan Cem Özer, önceki gün gazetecilerin sorularını cevapladı.
Youtube'da program yapmaya hazırlanan Cem Özer, önceki gün gazetecilerin sorularını cevapladı.
Eski eşi Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyada paylaştığı videolar hakkında Cem Özer, "Nejat varsa içinde izliyorum. O yoksa takip etmiyorum. Nurgül değerli bir oyuncu ve oğlumun annesi. Biz yollarımızı ayırdık, özel hayatıyla ilgilenmiyorum. Kimseye küs ve kırgın da değilim" dedi.
Cem Özer, "Nurgül Yeşilçay'ı konuk alsanız ona ne sormak isterdiniz?" sorusuna ise, "Benimle neden evlendin sorusunu sorardım" diyerek güldü.