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Elvin Levinler kalp ameliyatının ardından takipçilerine seslendi! Doktoru o içeceğe karşı uyardı

Kalp ameliyatı olan 36 yaşındaki Elvin Levinler, korkutmuştu. Çok fazla “Matcha Çayı” içen Levinler, doktorunun “Bilmediğiniz şeyi çok fazla tüketmeyin” uyarısını paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Elvin Levinler kalp ameliyatının ardından takipçilerine seslendi! Doktoru o içeceğe karşı uyardı

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    Fenomen Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil olarak ameliyata alınmıştı. Hayranlarını korkutan Levinler'in ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Levinler, fazla miktarda Matcha çayı tükettiğini ve bu durumun kalp ritminde bozulmaya yol açtığını söylemişti.

    DOKTOR TAVSİYESİ!
    Ünlü isim, doktorunun kendisini bu konuda uyardığını belirterek sosyal medyada takipçilerine seslendi. Bir video çeken Levinler, "Doktorum 'Matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin' dedikten sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı. Matcha içmeyi çok abartmıştım, kahve içmeyi bıraktığımdan beri" ifadelerini kullandı.

    MATCHA ÇAYI
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