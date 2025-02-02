Modern zamanların ozanı: Barış Manço’nun vefatının 26’ncı yılı!

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, vefatının 26'ncı yılında anılıyor. Yaklaşık 40 yıllık sanat hayatında 200 besteye imza atan, ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen sanatçı 1 Şubat 1999'da 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN