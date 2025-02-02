Dünyaya yeni bir soluk! ’Müzik: Fahir Atakoğlu’ belgeselinin galası Beyoğlu’nda yapıldı

'Müzik: Fahir Atakoğlu" belgeselinin özel gösterimi önceki gün Beyoğlu'nda yapıldı.

Fahir Atakoğlu'nun müzik serüvenine, İstanbul'daki yaşamında iz bırakan mekanlardan, ABD'deki stüdyosuna uzanan coğrafi bir pencereden kendi bakış açısıyla ışık tutan belgeselin gösterimine Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Altun, "Türkiye, önce kadim değerlerini uluslararası alandaki kültürel erozyondan koruyacak, ardından kültürel üretim anlamında kuraklık yaşayan dünyaya yeni bir soluk getirecektir. Bunu başarabilecek güce de birikime de kararlılığa da sahip olduğumuz apaçık ortadadır" dedi.