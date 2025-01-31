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Melisa Aslı Pamuk erkek bebek dünyaya getirdi! Yusuf Yazıcı doğum gününde oğluna kavuştu

Geçtiğimiz Mayıs ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın ilk çocukları dünyaya geldi. Erkek bebekleri olan çiftten Yazıcı, haberi sosyal medya hesabından verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Melisa Aslı Pamuk erkek bebek dünyaya getirdi! Yusuf Yazıcı doğum gününde oğluna kavuştu

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    2011 Türkiye Güzeli oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile 28 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.

    Instagram hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştiren oyuncu, sevgilisi ile evlendiklerini paylaşmıştı. Evlendikten sonra hamile olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Pamuk, ilk çocuğuna kavuşmak için gün sayıyordu.

    EN GÜZEL HEDİYE
    Oyuncu, eşi Yusuf Yazıcı ile kamera karşısına geçip, karnı burnunda pozlarını ardı ardına paylaşmıştı. Son olarak Yusuf Yazıcı eşi Melisa Aslı Pamuk'un doğum yaptığını hesabında paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Yazıcı bu mutlu haberi, "Bu bana en güzel doğum günü hediyesi" notuyla paylaştı.

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