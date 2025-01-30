Saadet Işıl Aksoy’dan samimi açıklamalar: Amerika’ya dönmeyi düşünmüyorum

Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Aksoy, bir dönem yaşadığı Amerika'ya geri dönmeyi düşünmediğini ifade etti. "Orada iş yapsam da burası evimiz dönüp dolaşacağımız yer burası" diyen Aksoy, ülkesine olan duyduğu sevgiyi şöyle dile getirdi: "İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim ama dönmeyi düşünmüyorum. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum. Hayatımın geri kalanını ailemin yanında vatanımda geçirmek istiyorum."

TEYZELER, DAYILAR...

Annelikle ilgili düşüncelerini ifade edip, anneliğin kendisi için yorucu olmadığını ve kalabalık ailede yaşamayı sevdiğini anlatan oyuncu, "Çocuğumla vakit geçirmeyi seviyorum ve yorucu gibi hissetmiyorum. Bence yeni çağda biz anneler yalnız başımıza her şeyi yapmak istiyoruz ama unuttuğumuz bir şey var; biz kalabalıklar içinde büyüdük. Biraz bende kendi çocuğuma onu sağlamaya çalışıyorum. Anneanne, teyzeler, dayılar ile büyük ailede güven içinde büyüsün istiyorum" diye konuştu.