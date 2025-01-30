SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Şarkıcı Emrah paraya para demiyor! Dudak uçuklatan kira geliri: Tam tamına...

Emrah, müzik kariyerinin yanı sıra gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. İstanbul ve Bodrum'da 300'ün üzerinde evi bulunan ünlü sanatçının kira geliri adeta dudak uçuklatan cinsten...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025
Şarkıcı Emrah paraya para demiyor! Dudak uçuklatan kira geliri: Tam tamına...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, sadece sanat kariyeriyle değil, ticari yatırımlarıyla da büyük başarı elde eden isimler arasında yer alıyor.

    Emrah. (Fotoğraf: Instagram)Emrah. (Fotoğraf: Instagram)

    Müzik ve dizi sektöründen kazandığı birikimlerini gayrimenkule yönlendiren sanatçının İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi olduğu iddia edildi.

    Emrah. (Fotoğraf: Instagram)Emrah. (Fotoğraf: Instagram)

    KİRA GELİRİ 10 MİLYON TL
    Sanatçının İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye sahip olduğu belirtiliyor.

    Emrah. (Fotoğraf: Instagram)Emrah. (Fotoğraf: Instagram)

    2022 yılında mahkemeye gelir beyanında bulunduğunda aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu açıklayan Emrah'ın, şu anki kira gelirinin yaklaşık 10 milyon TL seviyelerine ulaştığı öne sürülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    ABD’de uçakla helikopter çarpıştı! Potomac Nehri’nde zamanla yarış! 60 yolcu bulunuyor
    Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Seda Selek, Barış Pehlivan’ı işaret etti o da Kürşad Oğuz’u! | Suat Toktaş tutuklandı
    Başka Bir Gün Dizi
    EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATI | Ödemelerde neler değişecek: İşte maaşa göre ödeme aralığı
    Kafe ve restoranlarda harcama alt limiti uygulaması | Ticaret Bakanlığı denetimlere hız verdi
    Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Özel hastaneler yönetmeliği değişti
    Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı!
    Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara görevine resmen başladı
    Başkan Erdoğan Hamas heyetini Külliye’de kabul etti
    Siber alem ikiye bölündü! Çinlileri Deep köşe sıkıştırıyorlar... Elon Musk da kılıç kuşandı
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Bolu ayarı: Laf cambazlığıyla sorumluluktan kaçamazsınız | İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Gözaltı sayısı 28’e yükseldi | Otel çalışanı kan donduran ihmali anlattı: Talimatı otel müdürü verdi
    Mama lobisinden 18 milyonluk vurgun! Hayvanseverlerden topladılar sahte faturayla şahsi hesaplarına aktardılar
    İstanbul Valiliği’nden yangın denetimi: Tüm işletmeleri kapsıyor
    Kriz büyük! Mansur Yavaş Özgür Özel’i yalanlayıp anketleri masaya getirdi... Ön seçim tercihi bize söylenmedi katılmayacağız
    Suriye Rusya’dan Esad’ı istiyor! Ahmed El Şara Moskova’dan gelen heyeti kabul etti: Yargılayacağız iade edin
    Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif
    Tereyağ, kaşar, beyaz peynir… Gıda teröristlerinin hileleri ortaya çıktı! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Özgür Özel’den adaylık operasyonu! Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na anketli meydan okuma | Kılıçdaroğlu’ndan başlıyoruz mesajı
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum