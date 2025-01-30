Şarkıcı Emrah paraya para demiyor! Dudak uçuklatan kira geliri: Tam tamına...

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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, sadece sanat kariyeriyle değil, ticari yatırımlarıyla da büyük başarı elde eden isimler arasında yer alıyor.

Emrah. (Fotoğraf: Instagram) Müzik ve dizi sektöründen kazandığı birikimlerini gayrimenkule yönlendiren sanatçının İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi olduğu iddia edildi.