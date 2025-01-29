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Burcu Kıratlı: "Anneme hayranım"

Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Burcu Kıratlı, Dubai'deki hayranlarından gördüğü ilgiden bahsetti. "İnanılmaz bir sevgi var, bu bağlar işimizin en büyük motivasyonu" diyen Kıratlı, annesine olan hayranlığını da dile getirdi: "Anneme çok hayranım, inanılmaz vizyoner bir kadın."

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Burcu Kıratlı: Anneme hayranım

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    Burcu Kıratlı, önceki gün Etiler'deydi. Geçtiğimiz haftalarda Dubai'ye bir davete giden Kıratlı, "Bir davete gittim oraya, oradaki fan kitleleri harika... Önümüzdeki ay tekrardan davet edildim ve tekrardan gideceğim. İnanılmaz mutlu oldum, inanılmaz bir sevgi var. Sanki beni tanıyormuşlar gibi geliyorlar yanıma. Karşılıksız bağları bizim işimizin en büyük motivasyonu" diye konuştu. Kıratlı, "Sizin hayran olduğunuz birisi var mı?" sorusuna ise, "Anneme çok hayranım ben. İnanılmaz vizyoner bir kadın. Her kız çocuğu annesine hayrandır. Kendi ayakları üzerinde durabilmesi beni çok etkilemiştir" diye yanıt verdi.

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