Rüzgar sörfçüsü Bilge Öztürk’te Sarp Levendoğlu gibi çocuk fikrine kapalı!

Sarp Levendoğlu'nun "Çocuk yerine sörf yapmayı tercih ettiği" açıklamasının bir benzeri de rüzgar sörfçüsü Bilge Öztürk'ten geldi. Kendisinden 22 yaş küçük Daren Erkaya ile üç yıllık ilişkisini bitiren Bilge Öztürk, evliliğe kapalı olmadığını söyledi.

Ancak çocuk fikrine sıcak bakmadığını belirtti. "Çocuk sahibi olmak istemedim hala aynı noktadayım, bu bir özgürlük hissi. Sörf de rüzgar da deniz de bunun devamı, seçme şansım olduğunda ben bu özgürlüğü seçerim" dedi.

Nişantaşı'nda elindeki çiçek buketiyle objektiflere yansıyan Öztürk, "Ben Temmuz'dan beri bekarım. Çiçekler öyle bir şey değil, bir arkadaşıma ziyarete gidiyorum onun için aldım. Şu an kalbim bomboş" diye konuştu.