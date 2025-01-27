Reklama "Fransız" kalmadı! Tuba Büyüküstün Paris sokaklarında 150 bin TL'lik çantasını koluna takıp gezdi

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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, şöhretiyle sınırları aştı. Ortadoğu ve Latin Amerika'da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Sayısız ödül aldı, ünlü firmaların marka yüzü olup milyonlarca TL kazandı.

Tuba Büyüküstün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Güzel oyuncu sadece Arap ve Latin dünyasının değil Avrupa'nın da yakın takibi altındaydı. Bir süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan güzel oyuncu, Fransız markalarından teklif aldı.