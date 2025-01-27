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Reklama "Fransız" kalmadı! Tuba Büyüküstün Paris sokaklarında 150 bin TL'lik çantasını koluna takıp gezdi

Oyuncu Tuba Büyüküstün, dünyaca ünlü moda markasının 150 bin TL’lik çantasını koluna taktı. Paris sokaklarında tur attı. Reklam yaptı. Fotoğraflarını çeken ise kızlarıydı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Reklama Fransız kalmadı! Tuba Büyüküstün Paris sokaklarında 150 bin TL’lik çantasını koluna takıp gezdi

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    Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, şöhretiyle sınırları aştı. Ortadoğu ve Latin Amerika'da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Sayısız ödül aldı, ünlü firmaların marka yüzü olup milyonlarca TL kazandı.

    Tuba Büyüküstün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Tuba Büyüküstün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Güzel oyuncu sadece Arap ve Latin dünyasının değil Avrupa'nın da yakın takibi altındaydı. Bir süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan güzel oyuncu, Fransız markalarından teklif aldı.

    Reklama ʺFransızʺ kalmadı! Tuba Büyüküstün Paris sokaklarında 150 bin TL'lik çantasını koluna takıp gezdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Reklama ʺFransızʺ kalmadı! Tuba Büyüküstün Paris sokaklarında 150 bin TL'lik çantasını koluna takıp gezdi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Son olarak da Yves Saint Laurent'in deri çantasını koluna çaktı. Paris sokaklarında tur atıp 4 bin Euro yani yaklaşık 150 bin TL'lik çantayı tanıttı. Kızlarının çektiği fotoğrafları Instagram hesabından tanıttı.

    Reklama ʺFransızʺ kalmadı! Tuba Büyüküstün Paris sokaklarında 150 bin TL'lik çantasını koluna takıp gezdi (Takvim.com.tr)Reklama ʺFransızʺ kalmadı! Tuba Büyüküstün Paris sokaklarında 150 bin TL'lik çantasını koluna takıp gezdi (Takvim.com.tr)

    Altına da kendisinin kaleme aldığı hem Fransızca hem de Türkçe şu yazıyı yazdı:

    Şehrin grisiyle buluşan sarı rengi... Gri bulutların arasından parlayan güneş... Karşına çıkan ve kaybolan... Aşk gibi...

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