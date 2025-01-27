Reklama "Fransız" kalmadı! Tuba Büyüküstün Paris sokaklarında 150 bin TL'lik çantasını koluna takıp gezdi

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, şöhretiyle sınırları aştı. Ortadoğu ve Latin Amerika'da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Sayısız ödül aldı, ünlü firmaların marka yüzü olup milyonlarca TL kazandı.
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, şöhretiyle sınırları aştı. Ortadoğu ve Latin Amerika'da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Sayısız ödül aldı, ünlü firmaların marka yüzü olup milyonlarca TL kazandı.
Güzel oyuncu sadece Arap ve Latin dünyasının değil Avrupa'nın da yakın takibi altındaydı. Bir süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan güzel oyuncu, Fransız markalarından teklif aldı.
Son olarak da Yves Saint Laurent'in deri çantasını koluna çaktı. Paris sokaklarında tur atıp 4 bin Euro yani yaklaşık 150 bin TL'lik çantayı tanıttı. Kızlarının çektiği fotoğrafları Instagram hesabından tanıttı.
Altına da kendisinin kaleme aldığı hem Fransızca hem de Türkçe şu yazıyı yazdı:
Şehrin grisiyle buluşan sarı rengi... Gri bulutların arasından parlayan güneş... Karşına çıkan ve kaybolan... Aşk gibi...