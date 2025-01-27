Şevket Çoruh ve eşi Özge’den kızları Turna’ya unutulmaz doğum günü!

Şevket Çoruh ve eşi Özge, kızları Turna'nın doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı. Çift, çocuklarının doğum gününü Emaar'da yer alan Playland Eğlence Merkezi'nde organize etti.

Çoruh ve ailesi, doğum günü öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Çoruh, "Kızınız ekranda sizi takip ediyor mu?" sorusuna, "Şu an pek televizyon seyretmiyor" yanıtını verdi.

Tiyatroyla ilgili ise oyuncu, "Bu sezon devam eden birçok oyun var. Önümüzdeki sezon yeni oyun var. Turneye gidiyoruz. Yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. Tiyatro yapıyorsanız bunlara katlanmak zorundasın" açıklamasını yaptı.