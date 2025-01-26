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Bestemsu Özdemir, Toskana'dan 15 milyon TL'lik ev aldı!

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, kazancını gayrimenkule yatırdı. Ünlü isim, İtalya'nın gözde bölgelerinden Toskana'dan 15 milyon TL'lik bir ev satın aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Bestemsu Özdemir, Toskana’dan 15 milyon TL’lik ev aldı!

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    Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Bestemsu Özdemir, 2023 yazından beri birlikte olduğu Burak Deniz ile ayrılmış ve ayrılığı "Hayat bazen ayrı yollar çiziyor, bizimki de öyle oldu" ifadeleriyle duyurmuştu.

    Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir şimdi de gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. Kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih eden Özdemir, İtalya'nın Toskana bölgesinden 15 milyon TL'ye ev satın aldı.

    Ünlü ismin projeler için sık sık İtalya'ya gidip gelmeyi planladığı için ev almayı tercih ettiği öğrenildi.

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