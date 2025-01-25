Bestemsu Özdemir’den Nişantaşı’nda kahve keyfi!

Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki popüler bir kafede görüntülendi. Ünlü oyuncu, öğle saatlerinde geldiği mekanda yakın bir arkadaşıyla buluştu.

Sıcakkanlı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Özdemir, uzun süre kafede vakit geçirdi. Yaklaşık beş saat boyunca mekanda kalan oyuncu, arkadaşıyla sohbet edip kahve keyfi yaptı.

Mekanda vakit geçirirken sık sık telefonuyla ilgilenen Özdemir, doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden Özdemir, nazik bir şekilde el salladı.