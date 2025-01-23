Süreyya Yalçın Türkiye’ye döndü! Lüks çanta markası dikkat çekti

Zayıfladıktan sonra yeni görüntüsüyle bir dönem sosyal medyada oldukça tartışılan sosyetik güzel Süreyya Yalçın yaşadığı Miami'den Türkiye'ye döndü. Korumalarıyla geldiği Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Yalçın, girdiği bir parfümeride yaklaşık iki saat vakit geçirdi.

Çıkışta iki koruması ve yardımcısıyla objektiflere yansıyan Yalçın'ın en dikkat çeken aksesuarı ise elindeki lüks çanta markasıydı. Aynı markanın biri büyük boy olan diğerleri ise birbirine geçirilmiş toplam 13 çantasıyla bakışları üzerine toplayan Yalçın, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.