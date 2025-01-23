PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Süreyya Yalçın Türkiye'ye döndü! Lüks çanta markası dikkat çekti

Zayıfladıktan sonra sosyal medyada gündem olan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Miami'den Türkiye'ye döner dönmez Nişantaşı'nda alışverişe çıktı. Korumalarıyla girdiği parfümeride yaklaşık iki saat vakit geçiren Yalçın, çıkışta lüks çanta markasıyla dikkatleri üzerine topladı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Süreyya Yalçın Türkiye’ye döndü! Lüks çanta markası dikkat çekti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Zayıfladıktan sonra yeni görüntüsüyle bir dönem sosyal medyada oldukça tartışılan sosyetik güzel Süreyya Yalçın yaşadığı Miami'den Türkiye'ye döndü. Korumalarıyla geldiği Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Yalçın, girdiği bir parfümeride yaklaşık iki saat vakit geçirdi.

    Çıkışta iki koruması ve yardımcısıyla objektiflere yansıyan Yalçın'ın en dikkat çeken aksesuarı ise elindeki lüks çanta markasıydı. Aynı markanın biri büyük boy olan diğerleri ise birbirine geçirilmiş toplam 13 çantasıyla bakışları üzerine toplayan Yalçın, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Grand Kartal Otel hakkında yeni detaylar! 3 şirket sigortalamamış
    CHP’li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!
    Yönetmen İsmail Güneş ilk kez anlattı: Ayşe Barım ekibimi aradı
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 79 kişi hayatını kaybetti! CHP’li Tanju Özcan’ın dayısının oğlu gözaltına alındı
    %30’luk fark cebe kalsın! Hesaplı emeklilik için süreye dikkat: İşte Borçlanma ve ihyada merak edilenler
    2024 yılında Türkiye’de en çok konut o ilçede satıldı!
    Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Kırmızı Kitap güncellendi!
    Sedef Şahin’den takvim.com.tr’ye özel açıklamalar! Tekelleşmeyi yerden yere vurdu: Yok mu koca ülkede başka oyuncu
    Beşiktaş’ım OLEY! Beşiktaş Athletic Bilbao 4-1 | MAÇ SONUCU
    Belge belge CHP’li Bolu Belediyesi’nin ihmaller zinciri! 79 can rüşvete mi kurban gitti? 1 haftada çıkan yeterlilik raporu mide bulandırdı
    Başkan Erdoğan’dan 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: Yüreğimiz yandı
    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı
    Mark Zuckerberg Jeff Bezos’un sevgilisine göz mü dikti? Önce dekoltesine baktı sonra Instagram’dan beğendi
    DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı’ya gitti! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? | Ahmet Türk bilmecesi
    Dayı oğlu belediyeciliği 79 cana mal oldu! CHP’li Bolu Belediyesi’nden yanan otele Yönetmeliğe Uygun raporu: İşte skandalın belgesi