"Cahil bir kadın kezban" | Hadise'den Ahmet Çakar'a hakaret davası

Geçtiğimiz günlerde spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Hadise'ye yönelik hakaret dolu açıklamaları ve "Söylemezsem Olmaz" programındaki eleştiriler, ünlü şarkıcının hukuki yollara başvurmasına neden oldu.
Geçtiğimiz günlerde spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Hadise'ye yönelik hakaret dolu açıklamaları ve "Söylemezsem Olmaz" programındaki eleştiriler, ünlü şarkıcının hukuki yollara başvurmasına neden oldu.
Ahmet Çakar, Hadise'yi hedef alarak "Hadise terbiyesiz bir kadın. Görgüsüz bir kadınmış" ifadelerini kullanmış, ardından şarkıcıya yönelik "Hadise cahil bir kadın. Kezban..." gibi sözlerle sert eleştirilerde bulunmuştu.
DAVA AÇTI
Bunun yanı sıra, Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın düğünü üzerinden Hadise hakkında birçok ithamda bulunarak tartışmaların fitilini ateşledi.
Yaşananlara sessiz kalmayan Hadise, Ahmet Çakar'a ve Beyaz TV'deki programın sunucuları Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen'e tazminat davaları açtı. Şarkıcı, Ahmet Çakar'dan 50 bin TL, Söylemezsem Olmaz programı ekibinden de 50 bin TL talep etti.