PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

"Cahil bir kadın kezban" | Hadise'den Ahmet Çakar'a hakaret davası

Hadise, kendisine yönelik hakaret ve ithamlarla ilgili Ahmet Çakar ve Söylemezsem Olmaz programı sunucularına toplam 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Cahil bir kadın kezban | Hadise’den Ahmet Çakar’a hakaret davası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Geçtiğimiz günlerde spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Hadise'ye yönelik hakaret dolu açıklamaları ve "Söylemezsem Olmaz" programındaki eleştiriler, ünlü şarkıcının hukuki yollara başvurmasına neden oldu.

    Ahmet Çakar. (Fotoğraf: Sosyal medya)Ahmet Çakar. (Fotoğraf: Sosyal medya)

    Ahmet Çakar, Hadise'yi hedef alarak "Hadise terbiyesiz bir kadın. Görgüsüz bir kadınmış" ifadelerini kullanmış, ardından şarkıcıya yönelik "Hadise cahil bir kadın. Kezban..." gibi sözlerle sert eleştirilerde bulunmuştu.

    Hadise. (Fotoğraf: Instagram)Hadise. (Fotoğraf: Instagram)

    DAVA AÇTI
    Bunun yanı sıra, Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın düğünü üzerinden Hadise hakkında birçok ithamda bulunarak tartışmaların fitilini ateşledi.

    Hadise. (Fotoğraf: Instagram)Hadise. (Fotoğraf: Instagram)

    Yaşananlara sessiz kalmayan Hadise, Ahmet Çakar'a ve Beyaz TV'deki programın sunucuları Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen'e tazminat davaları açtı. Şarkıcı, Ahmet Çakar'dan 50 bin TL, Söylemezsem Olmaz programı ekibinden de 50 bin TL talep etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 79 kişi hayatını kaybetti! CHP’li Tanju Özcan’ın dayısının oğlu gözaltına alındı
    %30’luk fark cebe kalsın! Hesaplı emeklilik için süreye dikkat: İşte Borçlanma ve ihyada merak edilenler
    Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Kırmızı Kitap güncellendi!
    2024 yılında Türkiye’de en çok konut o ilçede satıldı!
    Sedef Şahin’den takvim.com.tr’ye özel açıklamalar! Tekelleşmeyi yerden yere vurdu: Yok mu koca ülkede başka oyuncu
    Beşiktaş’ım OLEY! Beşiktaş Athletic Bilbao 4-1 | MAÇ SONUCU
    Belge belge CHP’li Bolu Belediyesi’nin ihmaller zinciri! 79 can rüşvete mi kurban gitti? 1 haftada çıkan yeterlilik raporu mide bulandırdı
    Başkan Erdoğan’dan 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: Yüreğimiz yandı
    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı
    Mark Zuckerberg Jeff Bezos’un sevgilisine göz mü dikti? Önce dekoltesine baktı sonra Instagram’dan beğendi
    DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı’ya gitti! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? | Ahmet Türk bilmecesi
    Dayı oğlu belediyeciliği 79 cana mal oldu! CHP’li Bolu Belediyesi’nden yanan otele Yönetmeliğe Uygun raporu: İşte skandalın belgesi
    Kandil ipe un seriyor! İkinci İmralı arifesinde elebaşı Duran Kalkan Öcalan’ı takmayız dedi: PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu
    CANLI | Batı Şeria’da neler oluyor? Yerleşimciler maskelerle saldırdı: İsrail ordusu Cenin’e ilerliyor