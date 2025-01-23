"Cahil bir kadın kezban" | Hadise'den Ahmet Çakar'a hakaret davası

Hadise. (Fotoğraf: Instagram)

Yaşananlara sessiz kalmayan Hadise, Ahmet Çakar'a ve Beyaz TV'deki programın sunucuları Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen'e tazminat davaları açtı. Şarkıcı, Ahmet Çakar'dan 50 bin TL, Söylemezsem Olmaz programı ekibinden de 50 bin TL talep etti.