Gizemli beyefendi ile görüntülenmişti! Çağla Şıkel’den özel hayat sessizliği

Çağla Şıkel, oğlu Uzay ile birlikte önceki akşam Etiler'deydi.
Çağla Şıkel, oğlu Uzay ile birlikte önceki akşam Etiler'deydi.
Uzay'ın çıkmak istemesi üzerine onu kıramadığını söyleyen Şıkel, "Ben biraz sakatım, ama Kuzey 'çıkalım' deyince kıramadım" ifadelerini kullandı.
ÖZEL HAYAT SESSİZLİĞİ
Muhabirlerin tatil planlarıyla ilgili sorularına ise Şıkel, "Oğullarım anneanneleriyle tatile gidecek" yanıtını verdi. Geçtiğimiz hafta yeni sevgilisiyle görüntülenmesi hatırlatıldığında ise, "Biliyorsunuz, çocuklarım yanımdayken bu tarz şeyleri konuşmuyorum" diyerek özel hayatıyla ilgili konuşmadı.