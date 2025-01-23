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Gizemli beyefendi ile görüntülenmişti! Çağla Şıkel'den özel hayat sessizliği

Oğlu Uzay ile Etiler'de görüntülenen Çağla Şıkel, "Kuzey 'çıkalım' deyince kıramadım" diyerek oğlu ile vakit geçirdiğini belirtti. Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz hafta görüntülenmesi hatırlatılınca, özel hayatı hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Gizemli beyefendi ile görüntülenmişti! Çağla Şıkel’den özel hayat sessizliği

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    Çağla Şıkel, oğlu Uzay ile birlikte önceki akşam Etiler'deydi.

    Çağla Şıkel. (Fotoğraf: Instagram)Çağla Şıkel. (Fotoğraf: Instagram)

    Uzay'ın çıkmak istemesi üzerine onu kıramadığını söyleyen Şıkel, "Ben biraz sakatım, ama Kuzey 'çıkalım' deyince kıramadım" ifadelerini kullandı.

    Çağla Şıkel ve gizemli beyefendi. (Takvim Gazetesi)Çağla Şıkel ve gizemli beyefendi. (Takvim Gazetesi)

    ÖZEL HAYAT SESSİZLİĞİ
    Muhabirlerin tatil planlarıyla ilgili sorularına ise Şıkel, "Oğullarım anneanneleriyle tatile gidecek" yanıtını verdi. Geçtiğimiz hafta yeni sevgilisiyle görüntülenmesi hatırlatıldığında ise, "Biliyorsunuz, çocuklarım yanımdayken bu tarz şeyleri konuşmuyorum" diyerek özel hayatıyla ilgili konuşmadı.

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