Gizemli beyefendi ile görüntülenmişti! Çağla Şıkel’den özel hayat sessizliği

Uzay'ın çıkmak istemesi üzerine onu kıramadığını söyleyen Şıkel, "Ben biraz sakatım, ama Kuzey 'çıkalım' deyince kıramadım" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel ve gizemli beyefendi. (Takvim Gazetesi)

ÖZEL HAYAT SESSİZLİĞİ

Muhabirlerin tatil planlarıyla ilgili sorularına ise Şıkel, "Oğullarım anneanneleriyle tatile gidecek" yanıtını verdi. Geçtiğimiz hafta yeni sevgilisiyle görüntülenmesi hatırlatıldığında ise, "Biliyorsunuz, çocuklarım yanımdayken bu tarz şeyleri konuşmuyorum" diyerek özel hayatıyla ilgili konuşmadı.