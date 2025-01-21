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Emir Ersoy'dan biricik eşi Gökçe Bahadır'a 15 milyonluk jest!

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy’un aldığı 15 milyonluk Porsche ile havaya uçtu. Ancak şoförlükte acemi olan güzel oyuncu, özel ders almak için hoca tuttu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Emir Ersoy’dan biricik eşi Gökçe Bahadır’a 15 milyonluk jest!

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    Gökçe Bahadır, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu.

    Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Sevilen çiftin, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında gerçekleştirdikleri tören çok konuşulmuştu. Ersoy daha önce, "Baba olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "Birçok erkek ister baba olmayı kısmet bu işler" demişti.

    Emir Ersoy, yaptığı jestlerle adından söz ettirmeye devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Emir Ersoy, yaptığı jestlerle adından söz ettirmeye devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    DERS ALACAK
    Her daim eşinin mutluluğu için çaba gösteren ve Gökçe Bahadır'ın bir dediğini iki etmeyen Emir Ersoy, bu kez bambaşka bir sürpriz yaptı.

    Gökçe Bahadır, eşine olan hayranlığını sık sık dile getiriyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gökçe Bahadır, eşine olan hayranlığını sık sık dile getiriyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ersoy, eşi Bahadır'a yeni yıl hediyesi olarak 15 milyon TL değerinde Porcsche marka araba aldı. Hediye sonrası oldukça mutlu olan güzel oyuncu, şoförlüğünü geliştirmek için özel ders almaya başladı.

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