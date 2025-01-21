Emir Ersoy’dan biricik eşi Gökçe Bahadır’a 15 milyonluk jest!

Gökçe Bahadır, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu.
Gökçe Bahadır, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu.
Sevilen çiftin, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında gerçekleştirdikleri tören çok konuşulmuştu. Ersoy daha önce, "Baba olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "Birçok erkek ister baba olmayı kısmet bu işler" demişti.
DERS ALACAK
Her daim eşinin mutluluğu için çaba gösteren ve Gökçe Bahadır'ın bir dediğini iki etmeyen Emir Ersoy, bu kez bambaşka bir sürpriz yaptı.
Ersoy, eşi Bahadır'a yeni yıl hediyesi olarak 15 milyon TL değerinde Porcsche marka araba aldı. Hediye sonrası oldukça mutlu olan güzel oyuncu, şoförlüğünü geliştirmek için özel ders almaya başladı.