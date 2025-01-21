Emir Ersoy’dan biricik eşi Gökçe Bahadır’a 15 milyonluk jest!

Sevilen çiftin, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında gerçekleştirdikleri tören çok konuşulmuştu. Ersoy daha önce, "Baba olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "Birçok erkek ister baba olmayı kısmet bu işler" demişti.

Emir Ersoy, yaptığı jestlerle adından söz ettirmeye devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

DERS ALACAK

Her daim eşinin mutluluğu için çaba gösteren ve Gökçe Bahadır'ın bir dediğini iki etmeyen Emir Ersoy, bu kez bambaşka bir sürpriz yaptı.