Flaşlar patladı: Tuba Ünsal gizemli bir beyefendiyle mekan çıkışı fena yakalandı!

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, önceki gece Etiler'de aracında gizemli bir beyefendiyle gazetecilere yakalandı. Şef Andreas Ottensamer ile aşk yaşadığı bilinen Ünsal, bu kez başka bir isimle görüntü verdi.

Ünlü oyuncu, Etiler'de bulunan bir mekanda sevgilisiyle uzun saatler eğlendi.