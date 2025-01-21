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Flaşlar patladı: Tuba Ünsal gizemli bir beyefendiyle mekan çıkışı fena yakalandı!

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, önceki gece Etiler'de gizemli bir beyefendiyle görüntülendi. Şef Andreas Ottensamer'le ilişkisi olduğu bilinen Ünsal, yeni bir isimle gecelerde yakalandı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Flaşlar patladı: Tuba Ünsal gizemli bir beyefendiyle mekan çıkışı fena yakalandı!

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    Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, önceki gece Etiler'de aracında gizemli bir beyefendiyle gazetecilere yakalandı. Şef Andreas Ottensamer ile aşk yaşadığı bilinen Ünsal, bu kez başka bir isimle görüntü verdi.

    Ünlü oyuncu, Etiler'de bulunan bir mekanda sevgilisiyle uzun saatler eğlendi.

    Flaşlar patladı: Tuba Ünsal gizemli bir beyefendiyle mekan çıkışı fena yakalandı (Takvim Gazetesi)Flaşlar patladı: Tuba Ünsal gizemli bir beyefendiyle mekan çıkışı fena yakalandı (Takvim Gazetesi)

    Gece boyunca keyifli anlar yaşayan çift, gazetecilerin sürpriz baskınıyla karşılaştı.

    Mekandan çıkışta flaşların patlamasıyla panikleyen Ünsal ve yanındaki beyefendi, hızla dikkatleri üzerlerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

    Tuba Ünsal, sık sık gecelerde boy göstermeye devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Tuba Ünsal, sık sık gecelerde boy göstermeye devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Muhabirlerin "Tuba Hanım, yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sorusuna Ünsal, yanıt vermek yerine utangaç bir gülümsemeyle yetindi ve gazetecilere el salladı.

    Tuba Ünsal (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Tuba Ünsal (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Gizemli beyefendinin yüzünü saklamaya çalışması gözlerden kaçmadı.

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