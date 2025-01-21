Derin Mermerci, kızları Mila ve Lal’i öpmelere doyamadı!

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Derin Mermerci, geçtiğimiz gün kızları Mila ve Lal ile birlikte İstinye'deydi. Adeta kızları ile aşk yaşarken objektiflere yansıyan Mermerci, kısa bir zaman önce "Bir can bir candır" derneğini de faaliyete geçirmişti.

Kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtlayan sosyetik güzel, "Derneğimiz kısa bir zaman da çok iyi başarılara imza atıyor hayalimi gerçekleştirdim. Küçük canlara elimden geldiğince can olacağım, bugün de kızlarımla vakit geçiriyorum. Ama çalışmalar hız kesmeden sürüyor ve sürecek" diyerek kızlarını öpmelere doyamadı.