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Sinan Engin'e Beşiktaşlı damat! Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı, ünlü isim Sinan Engin'in kızı Avukat Elif Engin ile nişanlandı.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Sinan Engin’e Beşiktaşlı damat! Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı

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    Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu, Holding Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, Sinan Engin'in kızı Avukat Elif Engin'le dün akşam nişanlandı.

    Oğulcan Engin, kardeşinin nişan törenine oyuncu sevgilisi İlayda Alişan ile katıldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Oğulcan Engin, kardeşinin nişan törenine oyuncu sevgilisi İlayda Alişan ile katıldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Etiler'de Sinan Engin'in evinde aile arasında yapılan nişan törenine çok az sayıda davetli katıldı. Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan'ın da katıldığı nişan töreninde yüzükleri baba Sinan Engin takmış.

    Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Ayşe-Sinan Engin çiftinin kızları Elif Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olurken Ahmet Emin Ahlatcı ise ekonomi alanında lisans eğitimini Amerika'da tamamlamış ve İstanbul'a dönerek işlerin başına geçmiş.

    Bu arada tüm Türkiye'nin bildiği gibi koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Sinan Engin'in damadı Ahmet Emin Ahlatcı'nın da Beşiktaş taraftarı olduğunu da söylemek isterim. Ben genç çifte, mutluluklar diliyorum.

    Evde fenalaşan Şevval Sam, acil ameliyata alındı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Evde fenalaşan Şevval Sam, acil ameliyata alındı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    ŞEVVAL SAM KORKUTTU
    Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Şevval Sam, geçtiğimiz gün talihsiz bir olay yaşamış. Kısa bir süre önce karın ağrısı, mide bulantısı ve sırt ağrıları ile boğuşan Şevval Sam, evde fenalaşmış. Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi ameliyatı olmuş. Şimdilerde sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğim Şevval Sam'a çok geçmiş olsun diyorum.

    Burcu Özberk Türkiye-Londra arası mekik dokuyacak (Takvim.com.tr)Burcu Özberk Türkiye-Londra arası mekik dokuyacak (Takvim.com.tr)

    EĞİTİM İÇİN GİTTİ "EV"LENİYOR
    Ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerine yatırım yapmak amacıyla dil eğitimi almak üzere 6 aylığına Londra'ya gitmişti. Burada İngilizce'sini geliştiren güzel oyuncu hem de oyunculuk eğitimine ağırlık vermişti.

    Duyduğuma göre Londra'yı çok beğenen Burcu Özberk, buradan daire almak için fırsat kollamaya başlamış. Türkler'in yaşadığı Enfield bölgesinde 1+1 bir stüdyo daire almak isteyen Burcu Özberk, burayı satın almak için sınırlarını zorluyormuş. Yakın zamanda Türkiye-Londra arası mekik dokuyacak olan güzel oyuncuya şimdiden hayırlı olsun diyorum…

    Kaan Ölker yaptığı Popcast'ler ile fark yaratmaya başladı (Takvim.com.tr)Kaan Ölker yaptığı Popcast'ler ile fark yaratmaya başladı (Takvim.com.tr)

    MÜZİK PİYASASININ YILDIZI OLDU!
    Sosyal medyada yaptığı "Pop Bizde" sayfası ile müzik dünyasının en çok takip ettiği sayfalarından olan Kaan Ölker, yaptığı Popcast'ler ile fark yaratmaya başladı diyebilirim.

    Her hafta bir popcast yapan Kaan Ölker, Hadise, Sefo, Simge Sağın, İrem Derici, Mabel Matiz ve onlarca ünlü ile bir araya gelip çok güzel bir program ortaya çıkartıyor.

    Tabii yüzünü göstermeyen sadece kamera açıları sanatçılara odaklı olan Kaan Ölker'i kutlamamak elde değil! Çünkü sıfırdan başlayıp bu piyasada böyle yer edinmek inanın hiç kolay değil. Ben helal olsun diyorum.

    Alişan, yeni aldığı elektrikli SUV model aracına 5 milyon gibi bir rakam ödemiş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Alişan, yeni aldığı elektrikli SUV model aracına 5 milyon gibi bir rakam ödemiş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    ALİŞAN DA MODAYA UYDU!
    Şimdilerde hafta içi her sabah "Alişan ile Hayata Gülümse" programını sunan şarkıcı Alişan da son dönemin modasına uymuş ve elektrikli bir araç almış. Her sabah benim de severek izlediğim ve içerikleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Alişan, elektrikli bir cip almış. Evinin bahçesine şarj istasyonu da kurduran ünlü sanatçı, hem benzin derdinden kurtulmuş ve hem de yeni aldığı elektrikli aracının ne kadar az yaktığını anlatıyormuş arkadaşlarına.

    MEKSİKA KÜLTÜRÜ İSTANBUL'DA
    2005 yılında Suadiye'de açtığı ilk restoranıyla gastronomi dünyasına adım atan Şehrin Meksikalısı Ranchero, 20. kuruluş yılını yeni mekanlarıyla kutlayacak. Meksika'nın köklü tarihini, renkli kültürünü ve dünya mutfakları arasında apayrı bir yere sahip birbirinden özel lezzetlerini ülkemize taşıyan mekan, İstanbul'da yeni şubeler açmaya hazırlanırken, ilk corner mekanını ise Zorlu PSM'de kuruyor.

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