Sinan Engin’e Beşiktaşlı damat! Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı

Evde fenalaşan Şevval Sam, acil ameliyata alındı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) ŞEVVAL SAM KORKUTTU Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Şevval Sam, geçtiğimiz gün talihsiz bir olay yaşamış. Kısa bir süre önce karın ağrısı, mide bulantısı ve sırt ağrıları ile boğuşan Şevval Sam, evde fenalaşmış. Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi ameliyatı olmuş. Şimdilerde sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğim Şevval Sam'a çok geçmiş olsun diyorum.

Duyduğuma göre Londra'yı çok beğenen Burcu Özberk, buradan daire almak için fırsat kollamaya başlamış. Türkler'in yaşadığı Enfield bölgesinde 1+1 bir stüdyo daire almak isteyen Burcu Özberk, burayı satın almak için sınırlarını zorluyormuş. Yakın zamanda Türkiye-Londra arası mekik dokuyacak olan güzel oyuncuya şimdiden hayırlı olsun diyorum…

Burcu Özberk Türkiye-Londra arası mekik dokuyacak (Takvim.com.tr) EĞİTİM İÇİN GİTTİ " EV"LENİYOR Ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerine yatırım yapmak amacıyla dil eğitimi almak üzere 6 aylığına Londra'ya gitmişti. Burada İngilizce'sini geliştiren güzel oyuncu hem de oyunculuk eğitimine ağırlık vermişti.

Kaan Ölker yaptığı Popcast'ler ile fark yaratmaya başladı (Takvim.com.tr)

MÜZİK PİYASASININ YILDIZI OLDU!

Sosyal medyada yaptığı "Pop Bizde" sayfası ile müzik dünyasının en çok takip ettiği sayfalarından olan Kaan Ölker, yaptığı Popcast'ler ile fark yaratmaya başladı diyebilirim.

Her hafta bir popcast yapan Kaan Ölker, Hadise, Sefo, Simge Sağın, İrem Derici, Mabel Matiz ve onlarca ünlü ile bir araya gelip çok güzel bir program ortaya çıkartıyor.

Tabii yüzünü göstermeyen sadece kamera açıları sanatçılara odaklı olan Kaan Ölker'i kutlamamak elde değil! Çünkü sıfırdan başlayıp bu piyasada böyle yer edinmek inanın hiç kolay değil. Ben helal olsun diyorum.