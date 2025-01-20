SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Serdar Ortaç sahnede sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı!

Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, Maslak Yeni Gazino'da sahne alarak hem dinleyenlerini coşturdu hem de samimi açıklamalarıyla geceye damgasını vurdu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Serdar Ortaç sahnede sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, Maslak Yeni Gazino'da sahne aldığı gecede hem şarkılarıyla dinleyenleri coşturdu hem de samimi açıklamalarıyla geceye damgasını vurdu.

    Sağlık durumu ve özel hayatına dair esprili ifadeleriyle hayranlarını güldüren Ortaç, duygu dolu anlar yaşattı. Sahnede yaptığı konuşmada, sağlık sorunlarına dikkat çekerek, "Hastaneye gittim, şekerim 500 çıktı. Ben ölsem kim yapacak bu şarkıları? Artık hayatımda ne alkol var ne sigara" dedi.

    'NE OLUR EŞLERİNİZİ ÖPÜN'
    Ortaç, özel hayatına dair anekdotlar paylaşarak hayranlarını güldürdü. "Ben karımı öpmedim, boşadı beni. Nolur, karılarınızı öpün!" sözleriyle salonda kahkahalar yükseldi. Evlilikle ilgili sorulan bir soruya ise ünlü sanatçı şu sözlerle yanıt verdi: "Evlilik akıl hastası işi. Bazen kıskanıyorum ama gerçekten akıl işi değil."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatırılacak?
    Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
    Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en mirasçılarından
    Kanarya VAR’ım dedi! Adana Demirspor Fenerbahçe 0-4 | MAÇ SONUCU
    Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı
    Sinan Engin’e Beşiktaşlı damat! Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı
    Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi
    ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes ve takas açıklaması: Bizim desteğimizle sağlandı
    Özgür Özel’in kırmızı kart mesajına AK Partili Ömer Çelik’ten tepki: Bir kere daha topu taca attın
    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu
    Vurgun çarkı CHP’yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu’nun Akrep çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz
    Metro ve kredi bahaneli konut ilanlarına Bakanlık İnceleme başlattı
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Ateşkes sonrası Gazze’de şükür secdesi! Minarelerde ezan sokaklarda tekbir... Yardım TIR’ları giriş yaptı