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Reza Zarrab ve Dilara Altıntop'tan 3 gün 3 gece süren düğün!

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab, Dilara Altıntop’la Miami’de evlendi. 150 kişinin yer aldığı ve 3 gün 3 gece süren düğüne İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna da katıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Reza Zarrab ve Dilara Altıntop’tan 3 gün 3 gece süren düğün!

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    Ebru Gündeş'le yaptığı evlilikle de tanınan Reza Zarrab, 2016 senesinde kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla tutuklanmış ardından itirafçı olduktan sonra tahliye edilmişti.

    Gündeş ile 2010 senesinde başlayan evlilikleri 2021 senesinde bitirme kararı alan Reza Zarrab'ın adı sürekli evlilik iddialarına karışıyordu. İsmini değiştirerek kendine yeni bir hayat kurduğu öğrenilen Zarrab'ın geçtiğimiz aylarda ABD'de ortaya çıkmıştı.

    MİAMİ'DE EVLENDİ
    Geçtiğimiz günlerde yeniden evlilik iddialarına karışan Reza Zarrab'ın sosyetenin bilindik isimlerinden Dilara Altıntop'la evlendiği söylenmişti. Hatta düğün için Türkiye'den Miami'ye giden ünlü isimler arasında şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna gibi isimlerin de olduğu öne sürülmüştü.

    Bitter Dergisi'nin öne çıkarttığına göre, Amerika'da yaşayan Reza Zarrab, bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi.

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