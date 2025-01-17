İşte oyuncu Esra Bilgiç de Hande ile aynı kaderi paylaştı.

Hande Erçel , iş insanı Hakan Sabancı ile aşka geldi. Ancak kalbini çaldığı sevgilisinin ailesini kazanamadı. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu, babası Ömer, kardeşleri Hacı ve Kerim'le Hacı'nın eşi Nazlı'nın Hande'yi sosyal medyada takip etmediği ortaya çıktı.

Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in aşkı Sabancı Ailesi'nin duvarına çarptı! İstenmiyor mu? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Daha önce futbolcu Gökhan Töre ile evlenen ancak bir süre sonra boşanan Bilgiç geçtiğimiz aylarda Faruk Sabancı ile tanıştı. İkili aşk yaşamaya başladı. Hatta Faruk Sabancı '2024'te başıma gelen en güzel şeysin' diyerek sevgiline aşkını haykırdı.

Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in aşkı Sabancı Ailesi'nin duvarına çarptı! İstenmiyor mu? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak bu haykırışı Sabancı Ailesi'nin duvarına çarptı. Mehmet ve Zeynep Sabancı çiftinin oğlu olan ünlü DJ ailesi tarafından hayal kırıklığına uğradı. Sabancı Ailesi'nden hiç kimsenin Esra Bilgiç'i istemediği ve sosyal medyadan takip etmediği anlaşıldı.

Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in aşkı Sabancı Ailesi'nin duvarına çarptı! İstenmiyor mu? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Hande'yi istemeyen Arzu ve Ömer Sabancı yeğenleri Faruk'un ilişkisine karşı da aynı tavrı sergiledi. Kerim. Hacı ve eşi Nazlı'nın da kuzenleri Faruk'un sevgilisini sosyal medyadan takip etmediği ortaya çıktı.