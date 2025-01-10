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15 milyon liraya daire alan Bestemsu Özdemir evinin tadilatı için kesenin ağzını açtı!

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, hayalini gerçekleştirdi. Kemerburgaz’dan 15 milyon liraya daire satın aldı. İçine de 3 buçuk milyon lira harcadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
15 milyon liraya daire alan Bestemsu Özdemir evinin tadilatı için kesenin ağzını açtı!

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    Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, oyunculuktan kazandığı parayla hayali olan evi satın aldı. İstanbul'un doğayla iç içe olan semtlerinden Kemerburgaz'dan 15 milyon liraya daire aldı.

    15 milyon liraya daire alan Bestemsu Özdemir evinin tadilatı için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr)15 milyon liraya daire alan Bestemsu Özdemir evinin tadilatı için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr)

    BİR EV PARASI HARCADI
    Evin tadilatı içinde kesenin ağzını açtı. Adeta bir ev parası harcadı. Evin mimarisini kendi istediği gibi dizayn eden Özdemir, yaklaşık 3 buçuk milyon lira harcadı.

    15 milyon liraya daire alan Bestemsu Özdemir evinin tadilatı için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)15 milyon liraya daire alan Bestemsu Özdemir evinin tadilatı için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Dekorasyonu için de ünlü bir iç mimardan görüş aldığı ortaya çıktı. Bu arada oyunculuğu kadar, aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Özdemir, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir mekanda erkek arkadaşıyla samimi bir şekilde görüntülenmişti.

    15 milyon liraya daire alan Bestemsu Özdemir evinin tadilatı için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)15 milyon liraya daire alan Bestemsu Özdemir evinin tadilatı için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakarak oradan ayrılmıştı.

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