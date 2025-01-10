BİR EV PARASI HARCADI Evin tadilatı içinde kesenin ağzını açtı. Adeta bir ev parası harcadı. Evin mimarisini kendi istediği gibi dizayn eden Özdemir, yaklaşık 3 buçuk milyon lira harcadı.

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir , oyunculuktan kazandığı parayla hayali olan evi satın aldı. İstanbul'un doğayla iç içe olan semtlerinden Kemerburgaz'dan 15 milyon liraya daire aldı.

15 milyon liraya daire alan Bestemsu Özdemir evinin tadilatı için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Dekorasyonu için de ünlü bir iç mimardan görüş aldığı ortaya çıktı. Bu arada oyunculuğu kadar, aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Özdemir, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir mekanda erkek arkadaşıyla samimi bir şekilde görüntülenmişti.