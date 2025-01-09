Gupse Özay ve Barış Arduç kesenin ağzını açtı: 70 milyon TL’ye ev aldılar

2014 yılında birlikte rol aldıkları "Deliha" filminin setinde tanışan, sette başlayan ilişkilerini 2020 yılında nikâh masasına taşıyarak evlilikle taçlandıran iki ünlü oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç , 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüşlerdi.

Barış Arduç ve Gupse Özay. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Hem mesleki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumlarıyla dikkat çeken Arduç ve Özay, uzun süredir oturdukları evi satın alarak bu yeni yatırım kararlarını hayata geçirdi.