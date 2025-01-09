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Gupse Özay ve Barış Arduç kesenin ağzını açtı: 70 milyon TL'ye ev aldılar

Gupse Özay ile Barış Arduç oturdukları evi satın aldılar. Ünlü çift yeni sahipleri oldukları eve 2 milyon dolar yani yaklaşık 70 milyon TL ödediler. 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift, geniş aile yaşamına uygun evlerinde huzurlu bir yaşam sürmeyi planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Gupse Özay ve Barış Arduç kesenin ağzını açtı: 70 milyon TL’ye ev aldılar

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    2014 yılında birlikte rol aldıkları "Deliha" filminin setinde tanışan, sette başlayan ilişkilerini 2020 yılında nikâh masasına taşıyarak evlilikle taçlandıran iki ünlü oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüşlerdi.

    Barış Arduç ve Gupse Özay. (Takvim.com.tr foto arşiv)Barış Arduç ve Gupse Özay. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Hem mesleki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumlarıyla dikkat çeken Arduç ve Özay, uzun süredir oturdukları evi satın alarak bu yeni yatırım kararlarını hayata geçirdi.

    Barış Arduç ve Gupse Özay. (Takvim.com.tr foto arşiv)Barış Arduç ve Gupse Özay. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    JAN ASYA İÇİN...
    Ünlü oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, uzun süredir kiracı olarak yaşadıkları Beykoz Konakları'ndaki evi 2 milyon dolara satın aldı.

    Barış Arduç ve Gupse Özay. (Takvim.com.tr foto arşiv)Barış Arduç ve Gupse Özay. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Arduç ve Özay, uzun süredir kiracı olarak oturdukları evi satın alarak kiracılıktan da kurtulmuş oldu.

    Gupse Özay ile Barış Arduç oturdukları evi satın aldılar. (Takvim Gazetesi)Gupse Özay ile Barış Arduç oturdukları evi satın aldılar. (Takvim Gazetesi)

    Beykoz Konakları'ndaki evleri, geniş aile yaşamına uygun yapısıyla çiftin ve küçük kızları Jan Asya'nın huzurlu bir yaşam sürmesine olanak tanıyor.

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