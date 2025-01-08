Ferdi Tayfur’dan geriye kalan 3 milyarlık miras çocukları arasında paylaştırılacak

Ünlü sanatçı, hasta yatağında avukatı Hakan Tamgüç'ü çağırdı. Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe'yi mirastan men etmek istediğini anlattı. Gerekçe olarak da kendisine "Ne kadar iğrenç bir babasın" şeklinde mesaj gönderdiğini açıkladı.

Tamgüç, merhum sanatçının son sözlerini şöyle aktardı: Ferdi abi, 'Hastalığım geçsin, bu işe bakalım. Ölürsem de mezarıma gelmesinler' dedi. Evlatlıktan reddetme kararıyla ilgili sözlerini ise daha sonra kamuoyuyla paylaşacağım.

FERDİ HAYAT SİGORTASI!

Vatandaş Ferdi Tayfur'un acısını, çocukları ise parasını paylaşma peşinde. Ferdi Baba'nın 3 milyar liralık mirası 5 yasal varisi çocukları arasına 600'er milyon lira olarak paylaştırılacak.

Arabeskin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un vefatı, geriye bıraktığı büyük mirası da gündeme getirdi. Efsane sanatçıdan 80 daire, 7 villa ve Marmaris'te 'Cennetim' dediği bir ada kaldı. 3 milyar TL'lik bu dev miras, sanatçının 5 çocuğu arasında paylaştırılacak. Bölgedeki emlak uzmanlarına göre, bu yarımadanın değeri 12 milyon doları, yani 400 milyon TL'yi buluyor.

5 ÇOCUĞU PAYLAŞACAK

Miras paylaşıldığında her çocuğun yaklaşık 600 milyon TL'lik bir pay alacağı tahmin ediliyor. Ferdi Tayfur'un en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur, babasının ayrı bir gözdesiydi. Ferdi Tayfur, ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı dünyaya geldi. Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile olan birlikteliğinden 2009'da Ferdi Taha isminde oğulları dünyaya geldi.

TUĞÇE'YE KIZGINDI...

2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur'u mirastan men etmeyi planladığını söyleyerek, "Hastalığım geçsin, ondan sonra yapalım demişti. Zaten Tuğçe'ye ve Necla Nazır'a milyonlarca lira verdi" dedi. Tamgüç şunları söyledi: "Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım'ı mirasından men etmek istediğini söylemişti. Şarkılarını okumaması için bir dava da açmıştık. Tuğçe Hanım'ın kendisine attığı mesajlar var 'Ne kadar iğrenç bir babasın' gibi laflar ettiği. Bana yollamıştı Ferdi Abi. 'Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler' demişti. Tuğçe Hanım 'Bizi hastaneye kabul etmediler' diyor ama külliyen yalan. Daha önce de babasının 50 milyon liralık dava açtığını iddia etmişti. Böyle bir dava açmadık."

MİLYONLARCA LİRA VERDİ

"Ferdi Tayfur, Necla Nazır'a Emirgan'da 5 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına" diyen Tamgüç, kızıyla arasındaki sorunların Ferdi Tayfur'u çok üzdüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir zaman Ferdi Abi'nin sevgisiyle ilgili bir şey demediler, hep mal varlığıyla ilgili konuştular. Ferdi Abi çok üzüldü. Vefat edeli henüz 3 gün olmuşken herkes mal varlığıyla ilgili bir şey yazıyor."