Şampiyonlar Satrancın Gizemli Taşları filminin galasına ünlü akını!

Şampiyonlar Satrancın Gizemli Taşları filminin galasına önceki gün yapıldı. Birbirinden ünlü isimler galaya akın etti.

Filmin animasyon karakterlerini seslendiren Ajda Pekkan, Ali Poyrazoğlu, Kubilay Aka, konuk oyuncular Ali Sunal ve Sarp Levendoğlu'nun yanı sıra Şafak ve Esra Sezer, Muazzez Ersoy, Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar, Hande Ünsal, Cemal Hünal, Serkan Çağrı, Zara, Ferman Toprak ve Hilal Toprak, Çakal, Gül Sunal, Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy, Elif Kaya, Tuğba Özerk, Yıldırım Memişoğlu gibi yıldız isimler gala da yer aldı.