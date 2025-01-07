Fatih Tutak ve Ezgi Eyüboğlu aşkı kısa sürmüştü! Ayrılığın nedeni belli oldu

Eyüboğlu yılbaşı akşamı 20.00 uçağıyla dönerken, Tutak ise 23.00 uçağıyla Türkiye'ye gelmişti. Krizin neden ise ortaya çıktı.

Mina Dilber. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fatih Tutak İsviçre'de eski sevgilisi Mina Dilber ile konuştuğu ve Ezgi Eyüboğlu'nun bundan dolayı arkasından bakmadan oraya terk ettiği öğrenildi.

Tutak, ʺGerçek aşk her şeyin üstesinden gelirʺ notu ile sevgilisi Mina Dilber'i paylaştı. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Önceki akşam ise Tutak, "Gerçek aşk her şeyin üstesinden gelir" notu ile sevgilisi Mina Dilber'i paylaştı.