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Fatih Tutak ve Ezgi Eyüboğlu aşkı kısa sürmüştü! Ayrılığın nedeni belli oldu

Fatih Tutak, Ezgi Eyüboğlu ile yılbaşında İsviçre’ye gitti. Fakat ikili burada tartışınca apar topar Türkiye’ye döndü. Tutak, İstanbul’a döner dönmez eski aşkı Mina Dilber’e koştu. Tutak, Dilber’i sosyal medyadan “Gerçek aşk” notuyla paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Fatih Tutak ve Ezgi Eyüboğlu aşkı kısa sürmüştü! Ayrılığın nedeni belli oldu

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    Yeni yılın ilk aşk bombası yine Ezgi Eyüboğlu'ndan gelmişti. Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, gönlünü Türkiye'nin iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak'a kaptırmıştı.

    Fatik Tutak ve Ezgi Eyüboğlu aşkı kısa sürmüştü! Tutak, soluğu eski sevgilisi Mina Dilber’in yanında aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fatik Tutak ve Ezgi Eyüboğlu aşkı kısa sürmüştü! Tutak, soluğu eski sevgilisi Mina Dilber’in yanında aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Gözlerden uzak bir aşk yaşamaya başlayan Eyüboğlu ve Tutak, yeni yıl için rotasını İsviçre olarak belirlemişti. Yeni yıla girmeden birkaç gün önce İsviçre'ye giden çift, ünlü kayak merkezlerinden Gstaad'da 2025'i karşılayacaktı. Fakat ikili arasından beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı.

    Fatih Tutak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fatih Tutak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "GERÇEK AŞK"
    Ünlü çift yeni yıla saatler kala İsviçre'de tartışmıştı. 3 Ocak'ta dönmesi beklenen Eyüboğlu ve Tutak ani bir kararla ayrı ayrı uçakta dönmüştü.

    Mina Dilber. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mina Dilber. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Eyüboğlu yılbaşı akşamı 20.00 uçağıyla dönerken, Tutak ise 23.00 uçağıyla Türkiye'ye gelmişti. Krizin neden ise ortaya çıktı.

    Mina Dilber. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mina Dilber. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Fatih Tutak İsviçre'de eski sevgilisi Mina Dilber ile konuştuğu ve Ezgi Eyüboğlu'nun bundan dolayı arkasından bakmadan oraya terk ettiği öğrenildi.

    Tutak, ʺGerçek aşk her şeyin üstesinden gelirʺ notu ile sevgilisi Mina Dilber'i paylaştı. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Tutak, ʺGerçek aşk her şeyin üstesinden gelirʺ notu ile sevgilisi Mina Dilber'i paylaştı. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Önceki akşam ise Tutak, "Gerçek aşk her şeyin üstesinden gelir" notu ile sevgilisi Mina Dilber'i paylaştı.

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