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Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz gecelerde yakalandı!

Galatasaray'ın yetenekli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken kameralara takıldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz gecelerde yakalandı!

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    Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Genç futbolcu, basın mensuplarının görüntü alma çabalarına karşı, yakın arkadaş grubunun oluşturduğu 'koruma çemberi'yle dikkat çekti.

    Ancak yoğun çabalar sonuç vermedi. Yaklaşık 30 dakika boyunca içeride kalma kararı alan Alper, basının ayrılmasını bekledi. Bu süre zarfında giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmaya çalışılsa da çabalar sonuçsuz kaldı.

    KAÇIŞ PLANLARI TUTMADI
    Alper'in arkadaşları mekan kapısındaki muhabirlere, "Çekmeyin elinize ne geçecek çekince" şeklinde konuşma yaptı. Saatler gece yarısını geçerken, Yılmaz gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak aracına bindi ve hızla bölgeden uzaklaştı.

    Ancak gecenin asıl sürprizi futbolcunun ardından yaşandı. Futbolcunun yakın çevresinden biri, mekandan üç kadınla birlikte çıkış yaptı. Yüzlerini gizlemeye çalışan kadınlar, elleriyle yüzlerini kapatmalarına rağmen flaşların parıldamasından kurtulamadı.

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