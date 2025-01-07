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Aşk üçgeninde son perde: Wanda ve L-Gante aşkı bitti! Icardi ile olan fotoğrafları tekrar paylaştı

Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile ilişkiye başlamıştı. Nara cephesinden ise beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü isim, aldığı önemli kararı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Aşk üçgeninde son perde: Wanda ve L-Gante aşkı bitti! Icardi ile olan fotoğrafları tekrar paylaştı

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    Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı.Nara cephesinden şaşırtan bir karar geldi. Nara, aldığı o kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

    Ünlü isim, 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile ilişkisine son verdi. El le olan fotoğrafını paylaşan Nara, "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" ifadelerini kullandı.

    L-Gante de Wanda Nara'yla birlikte çekildikleri fotoğrafını paylaşarak "Bu roman ben olmadan çoktan bitmişti" notunu düştü. Ayrılık açıklamasının öncesinde de Wanda Nara, rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırmıştı. Sosyal medya hesabından Icardi ile birlikte çektirdiği fotoğrafları yeniden paylaşmıştı ve ünlü futbolcuyu Instagram'da yeniden takip etmeye başlamıştı.

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