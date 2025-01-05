Acı çekmeyi "Burak"tı | Bestemsu Özdemir gizemli beyefendi ile sarmaş dolaş görüntülendi

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Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından ilk kez arkadaşlarıyla gece eğlencesinde görüntülendi.

Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz. (Takvim.com.tr foto arşiv) Arnavutköy'de bir mekanda eğlenen Özdemir, çalan birçok şarkıya eşlik etti ve gece boyunca enerjik tavırlarıyla dikkat çekti. Ellerini bir an olsun indirmeyen başarılı oyuncu, kendini müziğe kaptırdığı anlarda neşeli halleriyle çevresindekileri eğlendirdi. Bestemsu Özdemir. (Takvim Gazetesi) Gecenin ilerleyen saatlerinde masadaki beyefendiyle yakınlaştığı gözlenen Özdemir, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Topuklu ayakkabılarının azizliğine uğrayarak tökezleyen Özdemir, durumu gülerek karşıladı.