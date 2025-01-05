Acı çekmeyi "Burak"tı | Bestemsu Özdemir gizemli beyefendi ile sarmaş dolaş görüntülendi

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından ilk kez arkadaşlarıyla gece eğlencesinde görüntülendi.
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından ilk kez arkadaşlarıyla gece eğlencesinde görüntülendi.
Arnavutköy'de bir mekanda eğlenen Özdemir, çalan birçok şarkıya eşlik etti ve gece boyunca enerjik tavırlarıyla dikkat çekti. Ellerini bir an olsun indirmeyen başarılı oyuncu, kendini müziğe kaptırdığı anlarda neşeli halleriyle çevresindekileri eğlendirdi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde masadaki beyefendiyle yakınlaştığı gözlenen Özdemir, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Topuklu ayakkabılarının azizliğine uğrayarak tökezleyen Özdemir, durumu gülerek karşıladı.
YAŞAMAYAN VAR MI?
Ayrılıkla ilgili konuşan Özdemir, "Ayrılıklar her zaman vardır, önemli olan iyi hatırlamaktır. İlişkilerde güzel anılar biriktirirsin ve bittiğinde ardından güzel konuşmak gerekir" dedi. "Aşk acısı çektiniz mi?" sorusuna ise Özdemir, "Herkes ayrılık acısı yaşıyor, yaşamayan var mı?" şeklinde yanıt verdi.