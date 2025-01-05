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Acı çekmeyi "Burak"tı | Bestemsu Özdemir gizemli beyefendi ile sarmaş dolaş görüntülendi

Burak Deniz’den ayrılan Bestemsu Özdemir, önceki gün Etiler’de felekten bir gece çaldı. Bir beyefendi ile yakınlaşan Özdemir, bir yandan da aşk acısı yaşadığını söyledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Acı çekmeyi Buraktı | Bestemsu Özdemir gizemli beyefendi ile sarmaş dolaş görüntülendi

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    Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından ilk kez arkadaşlarıyla gece eğlencesinde görüntülendi.

    Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Arnavutköy'de bir mekanda eğlenen Özdemir, çalan birçok şarkıya eşlik etti ve gece boyunca enerjik tavırlarıyla dikkat çekti. Ellerini bir an olsun indirmeyen başarılı oyuncu, kendini müziğe kaptırdığı anlarda neşeli halleriyle çevresindekileri eğlendirdi.

    Bestemsu Özdemir. (Takvim Gazetesi)Bestemsu Özdemir. (Takvim Gazetesi)

    Gecenin ilerleyen saatlerinde masadaki beyefendiyle yakınlaştığı gözlenen Özdemir, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Topuklu ayakkabılarının azizliğine uğrayarak tökezleyen Özdemir, durumu gülerek karşıladı.

    Bestemsu Özdemir. (Instagram)Bestemsu Özdemir. (Instagram)

    YAŞAMAYAN VAR MI?
    Ayrılıkla ilgili konuşan Özdemir, "Ayrılıklar her zaman vardır, önemli olan iyi hatırlamaktır. İlişkilerde güzel anılar biriktirirsin ve bittiğinde ardından güzel konuşmak gerekir" dedi. "Aşk acısı çektiniz mi?" sorusuna ise Özdemir, "Herkes ayrılık acısı yaşıyor, yaşamayan var mı?" şeklinde yanıt verdi.

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