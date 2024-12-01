Mahassine Merabet: "Türkçe konuşmayı Türk dizilerini izleyerek öğrendim"

Oyuncu Mahassine Merabet önceki akşam Kuruçeşme'deydi. Setten çıkarak arkadaşıyla yemeğe geldiğini söyleyen Merabet, muhabirlerle ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. Fransız kökenli oyuncu isminin telaffuzunda yaşanan zorluklar hakkında, "Arkadaşlarım ve çevrem ismimi 'Mahasin' diye telaffuz ediyor. Fransızca olduğu için yazılışı biraz zor" açıklamasını yaptı.

DİZİLERE ÖVGÜ!

Türkiye denince aklına ilk olarak Türk dizilerinin geldiğini söyleyen oyuncu, "Türkçe konuşmayı Türk dizilerini izleyerek öğrendim" dedi. Türk dizilerinin uluslararası başarısını değerlendiren Merabet, "Türk dizileri tüm Arap dünyasında ve diğer ülkelerde çok fazla izleniyor. Fas da bu yolda ilerliyor" ifadelerini kullandı.