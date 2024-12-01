Annesinden ayrı kalamayan Afra Saraçoğlu kesenin ağzını açtı!

Afra Saraçoğlu her adımıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü isim şimdi de annesine yaptığı bir jest ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kendisi yalı dairesinde oturduğu bilinen Saraçoğlu annesinin kendisine yakın olması için ona da bir ev tuttu. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; ünlü oyuncunun annesi için tuttuğu evin kirası tam tamına 80 bin TL.

Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

PARAYA PARA DEMİYOR!

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiğimiz Afra Saraçoğlu'nun oynadığı diziden bölüm başına 1 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Firmaların reklam filmlerinde oynatmak için peşinden koştuğu Saraçoğlu'nun dev bir anlaşmaya daha imza atacağı ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncunun bu reklam filminden istediği rakamın ise 500 bin dolar olduğu söylenmişti.